Neues Buch "Sauerlandität" vorgestellt

"Aki" Watzke begeistert von der Aufmachung / Lesenswertes mit Promi-Faktor

+ © Eiber Unternehmer Walter Mennekes, Abt Stephan Schröer, Tobias Metten, Vorsitzender von „Sauerland Initiativ“, und Peter Sieger, Mitinhaber der federführenden Agentur „siegerbrauckmann“ (von links), freuen sich über „Sauerlandität“ auf 192 Seiten. © Eiber

MÄRKISCHER KREIS - Der Verkaufsstart des Buches „Sauerlandität – was das Sauerland zur Marke macht“ geriet in Meschede zu einer kurzweiligen Angelegenheit. Marian Heuser, bekanntester Poetry Slammer, ist überglücklich, fast Seite an Seite neben BVB-Boss Hans-Joachim Watzke aufzutauchen, Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange denkt in ihrem Kölner Heim gerne ans Sauerland und Fernsehkoch Olaf Baumeister gibt seinem Gericht mit den würzigen Seiten dieser Region erst den richtigen Pfiff.