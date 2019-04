Gewaltiges Trümmerfeld: Getunter Focus rast in Taxi - Motorblock herausgerissen

Nächtlicher Crash in Iserlohn / Unfall am frühen "Car-Freitag"

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

[Update 15.21 Uhr] Iserlohn - Gewaltiges Trümmerfeld in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Mendener Straße in Iserlohn! Der Fahrer eines getunten Ford Focus ST war dort gegen 0.40 Uhr am Karfreitag-Morgen mit deutlich überhöhtem Tempo in ein Taxi gerast und dann in mehrere geparkte Autos geschleudert. Die Fotos, die die Berufsfeuerwehr Iserlohn am Freitag veröffentlichte, zeugen von der gewaltigen Kollision, die es gegeben haben muss.