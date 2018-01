Nächster Tankstellen-Überfall in Menden: Polizei drei Tätern auf den Fersen

Fahndungsfotos sollen zeitnah veröffentlicht werden

Menden - Schon wieder ein Tankstellen-Raub in Menden! Nur drei Tage nach dem Überfall auf die Shell-Tankstelle an der Lendringser Hauptstraße in Menden-Lendringsen tauchten am frühen Samstagmorgen erneut drei junge Männer mit Pistole und Schlagstock auf - diesmal in der Esso-Tankstelle an der Iserlohner Landstraße. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um die identischen Täter handeln könnte. Bestätigen kann und will die Polizei das nicht - aber die Ermittlungen laufen auf Hochtouren!