Der nächste Tankstellen-Überfall im MK - ist er Teil einer Serie? Eine Auffälligkeit unterscheidet sich drastisch

Detaillierte Beschreibungen

+ © Lars Becker Die Jet-Tankstelle an der Fröndenberger Straße wurde am Mittwochabend überfallen. © Lars Becker

Menden - Der nächste Tankstellenüberfall in Menden! Mit einem Messer bewaffnet erbeutete ein Maskierter am Dienstagabend Geld und Zigaretten an der Jet-Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Weitere Täter standen Wache.