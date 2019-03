Nächste Farb-Attacke auf einen Blitzer im Kreis: "Schmierfinken" identisch?

Plettenberg - Wer mag da an einen Zufall glauben? Nur zwei Tage nach einer Farb-Attacke auf den so genannten "Enforcement Trailer" auf dem Höhenweg (L655) zwischen Werdohl und Lüdenscheid wurde jetzt im Lennetal der nächste Blitzer mit Farbe außer Gefecht gesetzt.

Nach Informationen unserer Redaktion erwischte es diesmal den "lukrativsten" Blitzer im gesamten Märkischen Kreis - nämlich die Säule am Bahnübergang Brüninghausen auf halber Strecke zwischen Ohle und Teindeln, wo das Tempolimit außerorts bei 30 km/h liegt.

Wie unser Foto zeigt, wurde rote Farbe auf die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage aufgebracht. Den ersten Verkehrsteilnehmern sollen die Schmierereien am Samstagmittag aufgefallen sein.

Am Donnerstagmorgen war aufgefallen, dass der mobile Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung des Märkischen Kreises ("Enforcement Trailer") mit schwarzer Farbe besprüht worden war, der auf dem Höhenweg (L655) zwischen Werdohl und Lüdenscheid stand.

Der Blitzer am Bahnübergang Brüninghausen ist im Märkischen Kreis und in ganz NRW ein Unikat. Nirgendwo sonst wird an einer Stelle, an der außerorts 30 km/h vorgeschrieben sind, dauerhaft gemessen.

Nicht, weil dort die Autofahrer abgezockt werden sollen, sondern weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen auf genau diesem Streckenabschnitt gekommen war.

Der Blitzer hat sich in den letzten Jahren "bewährt": Binnen zwölf Monaten werden dort immer zwischen 13.000 und 15.000 Verstöße erfasst.

