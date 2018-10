Nach Wohnhaus-Brand in Menden: Tatverdacht gegen Eigentümerin (57)

Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung / Gebäude unbewohnbar

+ © Markus Klümper © Markus Klümper

Menden - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis geht aktuell davon aus, dass die Eigentümerin des Wohnhauses am Dreischerkamp in Menden-Schwitten den Brand am Montagabend fahrlässig herbeigeführt haben könnte.