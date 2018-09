Nach Einbruch in Stadtparfümerie: Dieb flüchtet mit Herrendüften

Polizei sucht Zeugen in Iserlohn

Iserlohn - Ein Zeuge vernahm am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr einen lauten Knall. Er sah aus dem Fenster und konnte eine Person an der eingeschlagenen Glastür einer Parfümerie in der Wermingser Straße erkennen. Die Polizei sucht Zeugen und den Dieb.