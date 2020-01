Erst die Party, dann die Prügel: Nach einem Disko-Besuch eskalierte ein Streit.

Iserlohn/Nachrodt-Wiblingwerde - Die Nacht in der Disko endete am Sonntagmorgen für einen Iserlohner im Krankenhaus und für einen Nachrodter in Polizei-Gewahrsam. Gegen 5.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Prügelei an der Baarstraße gerufen.

Ein 29-jähriger Mann aus Nachrodt und ein 28-Jähriger aus Iserlohn, beides Marokkaner, hatten zuvor in einer Disco gefeiert. Dort war der Mann aus Nachrodt mit einem Unbekannten in Streit geraten, wie die Polizei mitteilt.

Autoscheibe bei Prügelei demoliert

Um zu schlichten, verließ der Iserlohner mit den beiden Streithähnen das Lokal in Richtung Postbank-Parkplatz. Dort gerieten jedoch die stark alkoholisierten Landsleute aneinander und prügelten sich. Eine Scheibe vom Wagen des Iserlohners ging dabei zu Bruch.

Als die Polizei eintraf, wurde der Nachrodter auch aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, "steckten sie den Mann ins Gewahrsam".

Iserlohner muss ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte den Iserlohner ins Krankenhaus. Ein Abschleppwagen transportierte seinen Wagen ab. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung gegen beide Männer sowie wegen Sachbeschädigung gegen den Nachrodter.