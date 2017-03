Nach der Tat direkt in Haft

Die Staatsanwaltschaft Hagen will konsequenter gegen Straftäter vorgehen.

Märkischer Kreis - Je enger Tat und Sanktion zeitlich zusammenliegen, desto größer ist der pädagogische Erfolg. „Das ist wie beim Hund“, weiß Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli. Die Staatsanwaltschaft Hagen will Straftäter durch das „besonders beschleunigte Verfahren“ beeindrucken. Der Delinquent kommt nach der Festnahme in Haft. Der Prozess lässt nicht lange auf sich warten.

„Es kann nicht sein, dass Täter nach der Feststellung ihrer Personalien durch die Polizei wieder rausspazieren und verschwinden.“ Bei Ergreifung des Ganoven unmittelbar nach der Tat die sofortige Inhaftierung und Hauptverhandlung sowie Verurteilung innerhalb einer Woche: Auch im Bereich der Staatsanwaltschaft Hagen ist das „besonders beschleunigte Verfahren“ auf dem Vormarsch. Im Rahmen eines Landesprogramms sind der Behörde drei Mitarbeiter zugewiesen worden, erklärte gestern die Leitende Oberstaatsanwältin Heike Becher bei der Jahrespressekonferenz. „So werden wir diesen Bereich systematischer angehen können.“

Es gibt allerdings eine Reihe von Voraussetzungen, die die Strafverfolger berücksichtigen müssen: Ein einfacher Sachverhalt und eine klare Beweislage sind unabdingbar für ein straffes Programm. Dr. Pauli: „Im Idealfall ist der Beschuldigte geständig.“ Verhandelt wird vor einem Strafrichter oder – in Ausnahmen – vor einem Schöffengericht, wenn Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr in Betracht kommen. Da der Täter aus der Haft direkt vor den Richter komme, entfielen gerade bei fehlenden Wohnsitzen aufwändige Recherchen nach dem Angeklagten. „So ist er in seiner persönlichen Disposition etwas eingeschränkt“, formulierte es Dr. Pauli salopp. Die Hauptverhandlung selbst stelle sich nicht anders dar als herkömmliche Gerichtsverfahren – auch stünden dem Angeklagten dieselben Rechtsmittel zur Verfügung. Heike Becher: „Wir treiben das Zusammenspiel zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht weiter voran.“

Effektiver will die Behörde auch reisende Straftäter – besonders auffällig bei Wohnungseinbrüchen – bekämpfen. Der Abteilung „Organisierte Kriminalität“ wurde ein Sonderdezernat zugeordnet. Die Politik-Abteilung erfährt ebenfalls eine Aufwertung, um „Hetze im Internet“ konsequenter verfolgen zu können.

Bei der Staatsanwaltschaft Hagen waren im vergangenen Jahr 58 527 Verfahren anhängig (2015: 56 202).