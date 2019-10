Nach blutigem Streit auf Discounter-Parkplatz: Mann schlägt und bespuckt Polizisten  

Hemer - Nach einem Handgemenge zweier Männer auf dem Penny-Parkplatz rückte die Polizei an. Einer der beiden wollte sich nicht beruhigen. Jetzt hat er gleich mehrere Probleme.

Am Samstag gegen 20 Uhr kam es zu einem Handgemenge auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Hauptstraße in Hemer. Dort waren ein 31-jähriger Hemeraner und ein 28-jähriger Letmather aneinandergeraten. Zeugen trennten die Streithähne und informierten die Polizei.

Während der Mann aus Letmathe für eine Aussage im Streifenwagen saß, drehte der blutverschmierte Hemeraner durch. Der Mann war nach Angaben der Polizei auch durch anwesende Familienmitglieder nicht zu beruhigen und verhielt sich gegenüber den Polizisten sehr aggressiv.

Als die ihn fixieren wollten, schlug, trat und spuckte der blutende Aggressor um sich und verletzte dabei einen Beamten leicht. Auch im Streifenwagen auf der Fahrt ins Iserlohner Polizeigewahrsam war der Hemeraner nicht zu beruhigen. Er beschädigte das Auto und beleidigte die anwesenden Polizeibeamten aufs Übelste.

Bei der Durchsuchung in der Zelle fanden die Beamten Betäubungsmittel beim Hemeraner. Ob deren Konsum zu seinem Verhalten geführt hat, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Er muss sich wegen Körperverletzung und Widerstands verantworten.

Lesen Sie auch:

22-Jähriger nach Arbeitsunfall in Lüdenscheid gestorben

Drogenfund nach Wohnungsstreit: Mehrstündiger Polizei-Einsatz

Große Steine auf der B236: Mehrere Unfälle