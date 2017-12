MVG reagiert auf glatte Straßen: Diese Linien sind noch beeinträchtigt

Wenn sich ein Bus quer stellt - so wie hier am Sonntag in Düsseldorf - geht nichts mehr. Die MVG hat in Lüdenscheid und Neuenrade den Stadtverkehr eingestellt.

[Update 15.29 Uhr] Märkischer Kreis - Im Berufsverkehr waren viele Straßen wieder frei, jetzt aber kehrt hier oder dort der Schnee mit Macht zurück. Und das hat Folgen: Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) hat nach eigenen Angaben den Busverkehr aufgrund von Schnee- und Eisglätte in Lüdenscheid und Neuenrade komplett eingestellt. In zahlreichen weiteren Städten und Gemeinden kommt es außerdem zu Einschränkungen.

Einige Schulen in Lüdenscheid reagierten auf die neuerlichen Schneefälle bereits mit vorzeitigem Schulschluss, so die Adolf-Reichwein-Gesamtschule in Lüdenscheid.

Außerdem verweisen die Schulen darauf, dass die Eltern bei anhaltenden extremen Witterungsverhältnissen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder am Dienstag in die Schule schicken.

Zudem meldete die Polizei bereits mehrere Unfälle. Wie Pressesprecher Dietmar Boronowski mitteilte, handelte es sich dabei um witterungsbedingte Unfälle, bei denen vor allem Blechschäden entstanden. Verletzt wurde nach letztem Kenntnisstand niemand.

Vor allem gegen Mittag kam es in Lüdenscheid zu starken Beeinträchtigungen wegen Glatteises. Lkw und andere Fahrzeuge standen zum Teil quer auf der Fahrbahn, sodass an vielen Stellen teilweise kein Durchkommen möglich war.

Unter anderem musste die Polizei aufgrund der Glätte zwischenzeitlich die Lennestraße in Richtung Worth komplett sperren. Zu weiteren Behinderungen im Verkehr kam es nach Angaben der Polizei an der Werdohler Landstraße, an der Brunscheider Straße und an der Bahnhofstraße.

In

Lüdenscheid

verkehrt die Linie 37 mit Abfahrt um 14.52 Uhr ab Kulturhaus wieder planmäßig. Es entfällt lediglich die Stichfahrt nach Gevelndorf.

Die Linie S1 nach Iserlohn mit Abfahrt um 15.01 Uhr verkehrt wieder planmäßig

In Altena verkehrt die Linie 32 nur im Abschnitt Hegenscheider Weg – Dahle Ries.

In Nachrodt-Wiblingwerde fährt auch die Linie 49 wieder.

In Werdohl fährt die Linie 64 aktuell nicht zum Oberen Bausenberg und nicht zum Paulstück.

In Schalksmühle fahren die Busse nicht mehr auf den Linien 87 und 88.

In Hemer fährt die Linie 2 nicht.

In Neuenrade wurde der Stadtverkehr aufgrund des anhaltenden Schneefalls bis auf weiteres eingestellt.

In Iserlohn enden die Linien 13 und 14 aktuell an der Haltestelle An der Egge. Des weiteren entfallen die Haltestellen Piepenstockstraße, An den Sieben Gäßchen, Am Brunnen, Rahlenbeckallee, Holbeinstraße und Arbeitsgericht.

In Herscheid hatten sich gegen 11.20 Uhr mehrere Lkw etwa einen Kilometer vor dem Kreisverkehr (aus Fahrtrichtung Lüdenscheid kommend) auf der L561 festgefahren, inzwischen ist die Strecke wieder frei. Die Straßenmeisterei Herscheid meldet keine besonderen Vorfälle. Hauptursache für die festgefahrenen Wagen sind laut eines Mitarbeiters weiterhin Sommerreifen.

Beispielsweise in Meinerzhagen sind die Straßen größtenteils frei und damit befahrbar - auch für Busse.

Wir berichten weiter.