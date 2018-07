MVG-Busfahrer (30) entlarvt Betrüger - der schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht

Hemer - Ein Busfahrer der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) hat am frühen Dienstagabend in Hemer einen Betrüger entlarvt, der mit einer abgelaufenen Monatsfahrkarte mitfahren wollte. Als der Unbekannte aufflog, schlug er dem Fahrer (30) mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen, die zur Ermittlung des Täters führen.

Wie die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Mittwochmorgen mitteilte, war der Schläger am Dienstag gegen 18.10 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe der Sparkasse in den MVG-Bus der Linie 33 in Richtung Hemer eingestiegen.

"Er zeigte eine Monatsfahrkarte für den Monat April vor und wollte mit dieser durchgehen. Der Busfahrer merkte den Betrug und nahm die Busfahrkarte an sich. Er teilte dem Fahrgast mit, dass dieser seine Fahrt bezahlen müsse", so die Polizei.

Dann nahm das Unheil seinen Lauf: Der Ertappte schlug dem 30-jährigen Busfahrer mit der Faust ins Gesicht. "Anschließend nahm er seine Busfahrkarte, riss dem Busfahrer die Sonnenbrille vom Kopf und warf sie zu Boden. Er flüchtete unerkannt", heißt es weiter.

Sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 02372/9099-0) entgegen.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor: