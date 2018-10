Muldenkipper ins Rutschen geraten: Fahrer aufwendig geborgen

Alleinunfall am Montagmittag in Iserlohn / Dortmunder (45) schwer verletzt

+ © Feuerwehr Iserlohn/Lars Kattwinkel © Feuerwehr Iserlohn/Lars Kattwinkel

Iserlohn - Auf regennasser Fahrbahn ist am Montagmittag auf der Sümmerner Straße in Iserlohn in Höhe der Einmündung Kleine Straße ein Muldenkipper ins Rutschen gekommen. Der 45-jährige Fahrer aus Dortmund wurde bei dem Alleinunfall so schwer verletzt, dass er stationär in einem Iserlohner Krankenhaus verblieb.