Iserlohn/Altena - Ein Mann fährt mit seinem Motorroller einer Altenaerin (44) ins Auto. Erst versucht er zu reparieren, dann ist er plötzlich weg. Aus gutem Grund.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.40 Uhr an der Iserlohner Hans-Böckler-Straße. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer fuhr auf den Pkw einer 44-jährigen Altenaerin auf. Dabei verursachte er fast 2.000 Euro Sachschaden.

Der Mann stellte den Roller auf dem Gehweg ab und flüchtete nach kurzem Gespräch und Reparaturversuch von der Unfallstelle. Polizeibeamte kamen hinzu und stellten den Roller sicher. Denn wie sich herausstellte, gehörte das montierte Kennzeichen nicht zum Fahrzeug.

Die Polizei ermittelt daher nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Wer erkennt den abgebildeten Roller wieder? Wo hat das Fahrzeug zuvor gestanden bzw. wo wurde es gesehen oder bewegt? Wer kann Angaben zur Identität des Flüchtigen oder des regelmäßigen Nutzers des Fahrzeugs machen?

So wird der Flüchtige beschrieben:

Männlich, circa 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, sehr schlank, seitlich kurze und oben längere Haare, akzentfreies Deutsch.

Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer blauen Jacke mit weißen Ärmeln, einer dunkelgrauen verwaschenen und teils zerrissenen Hose sowie grau gefleckten Turnschuhen mit schwarzen Schnürsenkeln. Er trug einen mattsilbernen Helm sowie einen grünen Rucksack bei sich.

Kurz nach der Unfallaufnahme fertigte die geschädigte Dame Fotos, auf denen in einem Ausschnitt auch Hose, Hand sowie Schuhe des Flüchtigen erkennbar sind. An der rechten Hand des Mannes ist eine blutige Verletzung erkennbar. Wem ist eine solche frische Verletzung am vergangenen Freitag bei einem möglicherweise in Frage kommenden Tatverdächtigen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-7109 oder 9199-0 entgegen.