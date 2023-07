Mann schmeißt Eimer mit Motoröl in Teich: Schmutziger Ölwechsel in der Nacht

Von: Daniel Schinzig

Teilen

Nach einem nächtlichen Ölwechsel hat ein Mann in Iserlohn einfach den Eimer mit altem Öl in einen Teich geworfen. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Iserlohn - Hier sind mehrere Sachen auffällig: Ein bisher unbekannter Täter hat tief in der Nacht zu Samstag, 22. Juli, in Iserlohn einen Ölwechsel an einem Auto durchgeführt. Den Eimer mit Altöl hat er danach einfach in einen Teich geschmissen. Feuerwehr, Ordnungsamt und Untere Wasserbehörde wurden über den Vorfall informiert.

Mann schmeißt Eimer mit Motoröl in Teich: Schmutziger Ölwechsel in der Nacht

Ein Zeuge bemerkte laut Polizei die Verschmutzung des Löschteichs an der Diepke und informierte die Feuerwehr. Nach Aussagen der Anwohner hat sich der schmutzige Ölwechsel vermutlich gegen 3.40 Uhr ereignet. Die Person soll männlich sein, bei dem Auto soll es sich um einen „größeren Pkw“ handeln.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer zu der vermuteten Zeit etwas Auffälliges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung aufgenommen.

Bei einem Großbrand in Iserlohn wurde eine Leiche gefunden. Der Wohnkomplex war einsturzgefährdet. Die Durchsuchung des Gebäudest stellte sich als schwierig heraus.