"Möchtegern-Ganove" aus Menden (39) bettelt förmlich um seine Festnahme

Bei Einbruchsversuchen in Bankfiliale, Wohnhaus und Auto dämlich angestellt

Menden - Da hat sich ein Mendener (39) aber selten dämlich angestellt und obendrein auffällig verhalten bei seinen Versuchen, in eine Filiale der Sparkasse Märkisches Sauerland sowie in ein Wohnhaus einzusteigen bzw. ein Auto aufzubrechen. Der Polizei war's recht: Beamte konnten den unfähigen "Möchtegern-Ganoven" am späten Montagabend widerstandslos festnehmen.