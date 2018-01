Tankstellen-Räuber kommen mit Pistole und Elektroschocker - kein Geld erbeutet

Am Mittwochabend in Menden-Lendringsen / Nur Zigaretten erbeutet

Menden - Drei mit einer Pistole und einem Elektroschocker bewaffnete Täter haben am Mittwochabend die Star-Tankstelle an der Mendener Straße im Mendener Stadtteil Lendringsen überfallen. Das Trio flüchtete lediglich mit einer großen Zahl an Zigarettenstangen, weil der 20-jährige Angestellte die Kasse nicht öffnen konnte. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.