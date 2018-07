Mittelalter-Wochenende im Freilichtmuseum Hagen

Hagen - Das Mittelalter-Wochenende „Potgeiter, Bilderbakker & Co“ im Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe am Wochenende 21./22. Juli ist der Höhepunkt des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Echt alt! - Mittelalterliches Handwerk ausgegraben“.

An diesem Wochenende tauchen die Besucher im Freilichtmuseum in die Welt des Mittelalters ein und lernen dabei hautnah historische Handwerkstechniken kennen. Gasthandwerker führen Berufe wie die des Potgeiters und des Bilderbakkers vor und zeigen, wie im Mittelalter Handwerksprodukte entstanden und welcher Zeitaufwand damit verbunden war. Da sind die Holzhandwerker, die drechseln oder Pfeile herstellen, Schmiede, Kettenhemdflechter oder Potgeiter, also Gießer, die flüssiges Metall in Formen gießen oder der Bilderbakker, der aus Ton Reliefs und Heiligenfiguren herstellt.

Im Freilichtmuseum Hagen erhalten die Besucher die Gelegenheit, mittelalterliche und frühneuzeitliche Arbeitsweisen im direkten handwerklichen Vergleich zu sehen. So können sie erkennen, was sich über die Jahrhunderte verändert hat und was gleichgeblieben ist.

Archäologisches Rennofen-Experiment

Noch deutlich weiter zurück in die Vergangenheit geht es beim archäologischen Experiment mit dem keltischen Rennofen, das im Sommer 2017 im Freilichtmuseum startete und an diesem Wochenende in die nächste Runde geht. In einem originalgetreuen Nachbau eines keltischen Verhüttungsofens versuchen Archäologen mit prähistorischer Technik, Eisen zu gewinnen. Das Experiment stellt den Höhepunkt von 15 Jahren archäologischer Forschung zur eisenzeitlichen Montanregion Siegerland dar.

+ Der Drechsler arbeitet an seiner Drechselmaschine, die mit Gewichten und Pedal angetrieben wird. © LWL Bereits heute um 11 Uhr entzünden die Wissenschaftler den mit Holzscheiten gefüllten Ofen. Mehrere Tage muss der aus Flechtwerk und Lehm gebaute Ofen vorheizen, um die nötige Temperatur von 1.200 Grad zu erreichen. Die Forscher planen, insgesamt 300 Kilogramm Eisenerz so zu verarbeiten, wie es die Kelten vor über 2000 Jahren im Siegerland taten. Die Öffnung des Ofens findet am kommenden Sonntag um 12 Uhr statt. Danach wird sich zeigen, wieviel Eisen bei dem Experiment entstanden ist.

Ein kleiner Krämermarkt auf dem oberen Museumsplatz ergänzt die Handwerksvorführungen. Die Krämer bieten kulinarische Waren des Mittelalters an: Süßwaren aus England und Schottland und Met sowie Beerenweine.

Zahlreiche Mitmachaktionen

Zudem werden den Besuchern am Mittelalter-Wochenende zahlreiche Mitmachaktionen angeboten. Bei der Mittelalter-Truppe „Schwerter Söldner“ beobachten und üben die Besucherinnen den Schwertkampf. Oliver Wunderlich lehrt den Umgang mit Pfeil und Bogen. Bei Rolf Dreschner dreht sich alles um die Verarbeitung von Leder: Bei ihm lernen die Besucher, wie sie Beutel und Armbänder aus Leder nähen.

Die Museumspädagogen der LWL-Archäologie bilden Kinder an verschiedenen Mitmachstationen zum Thema „Ausgrabung“ und „Archäologie“ zu angehenden Archäologen aus. Das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen bietet einen Back-Workshop an, bei dem jeder sein eigenes Mittelalter-Brot backt.

Im Ausstellungsgebäude auf dem oberen Platz finden die Besucher unter Anleitung der LWL-Kommission für Mundart- und Namensforschung Westfalens die Bedeutung ihres eigenen Familiennames heraus. Dabei geht es um Fragen wie: Woher stammt der Name? Hat er Handwerksbezüge? Waren die Vorfahren Handwerker?

Kalligraphie und das Schreiben mit Gänsekiel und Tinte kann als eine Art Handwerk angesehen werden, die vornehmlich in Klöstern ausgeübt wurde. Denn es gab nur einige ausgebildete Menschen, die als Schreiber für andere arbeiteten.

Der Spielmann Michel umrahmt das Wochenende mit seiner mittelalterlich inspirierten Musik.

Eintrittspreise

Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche 2 Euro. Kinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten kostenlosen Eintritt. Eine Familientageskarte ist für 15 Euro erhältlich. Eine Jahreskarte (Museumscard), die in allen 17 Museen des LWL und 14 Museen des LVR gültig ist, kostet 35 Euro.

Weitere Infos unter: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de