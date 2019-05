Mieter von Brügger Wohnungen verzweifelt: Schnee fiel direkt auf den Dachboden

Vorwürfe gegen Vermieter

+ © Sebastian Schmidt Die Eisenbahner-Häuser in Brügge wurden an einen privaten Investor verkauft. © Sebastian Schmidt

Lüdenscheid – Verschaukelt und im Stich gelassen - so fühlen sich die Mieter der Eisenbahner-Wohnungen in Brügge. Die Kritik richtet sich dabei nicht nur an den neuen Investor aus Bochum, sondern auch an den alten Vermieter.