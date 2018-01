IG Metall MK bereitet sich auf Streiks vor

+ © Dana Mester Gudrun Gerhardt, Erste Bevollmächtigte der IG Metall im Märkischen Kreis und Mitglied der NRW-Verhandlungskommission, nimmt Stellung zu den unterbrochenen Tarifverhandlungen. © Dana Mester

Märkischer Kreis - Die IG Metall bereitet sich nach der Unterbrechung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie auf Streiks in ausgewählten Betrieben vor. Das erklärte am Wochenende die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Märkischer Kreis und Mitglied der NRW-Verhandlungskommission, Gudrun Gerhardt.