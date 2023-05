Blutige Messerattacke in Iserlohn: 30-Jähriger dringt in Wohnung der Ex-Partnerin ein

Von: Stefan Herholz

Iserlohn – In Iserlohn hat ein 30-jähriger Mann in der Nacht von Freitag, 19. Mai, auf Samstag, 20. Mai, versucht, einen 33-Jährigen zu töten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat ein 30-jähriger Iserlohner über einen Balkon die Wohnung seiner 25-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin und stach dort auf einen ebenfalls in der Wohnung befindlichen 33-Jährigen ein, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Das Opfer wurde durch die Messerstiche schwer, aufgrund seiner Gegenwehr aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend aus der Wohnung.

Eine Mordkommission der Polizei Hagen wurde eingesetzt und übernahm die weiteren Ermittlungen. Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige dann in Iserlohn in den frühen Nachmittagsstunden festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.