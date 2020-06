Hecke stand in Vollbrand - Flammen drohten auf Wohnhaus überzugreifen

Eigene Löschversuche scheiterten

+ © Freiwillige Feuerwehr Menden Die Hecke stand zwischenzeitlich in Vollbrand, die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand aber rechtzeitig löschen. © Freiwillige Feuerwehr Menden

Eine deutliche erkennbare Rauchsäule zeigte sich am Mittwochmittag in Menden. Eine Hecke stand in Vollbrand und drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen.