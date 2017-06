Mendenerin (30) schreit Handy-Diebe an - Festnahme aber nur von kurzer Dauer

Taschendiebstahlfahnder der Bundespolizei schnappen Täter

Essen - Weil sie gerade noch rechtzeitig aufwachte und geistesgegenwärtig zwei mutmaßliche Täter lautstark anschrie, wurde eine Frau aus Menden (30) am Sonntagmorgen im Regionalexpress 1 zwischen Essen und Dortmund nicht Opfer von Handy-Dieben. Obendrein waren Taschendiebstahlfahnder der Bundespolizei bereits in Essen auf die beiden 17-Jährigen aufmerksam geworden, mit ihnen in den Zug eingestiegen und konnten das Duo festnehmen.