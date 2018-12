Mendener mit Drogen am Steuer erwischt

Menden - Zu schnell war ein Autofahrer am Donnerstag in Menden unterwegs. Das war aber nicht sein einziges Problem: Er war auch im Drogenrausch gefahren.

Die Polizei hielten den 32-jährigen Mendener am Donnerstag gegen 21 in Lendringsen an, weil zu schnell gefahren war.

Schon beim Herunterlassen der Seitenscheibe sei den Polizeibeamten sofort Marihuanageruch entgegen geschlagen, heißt es in einer Mittelung der Polizei. Der durchgeführte Schnelltest verlief positiv.

Der Mann gestand noch vor Ort und willigte in eine Blutentnahme ein. Die Polizeibeamten sicherten Joint und Jointstummel. Das Auto durfte der 32-Jährige natürlich nicht mehr benutzen.