Autobesitzer staunt nicht schlecht: Drei Fremde sitzen in seinem Ford

Polizeihund kann Trio nicht stellen

Ein Mann aus Menden dürfte in der Nacht zum Sonntag seinen Augen kaum getraut haben: In seinem am Heckenrosenweg geparkten Auto saßen drei Fremde. Als der Autobesitzer das Trio ansprach, nahm es Reißaus.