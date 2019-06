Mendener (30) betrunken auf Irrwegen in Hemer: "Abgang" über den Fahrradlenker

Autofahrerin wollte helfen - da war es auch schon zu spät...

+ © picture alliance / dpa Symbolbild © picture alliance / dpa

Hemer/Menden - Hätte der 30-jährige Mendener, der mit seinem Fahrrad am Donnerstagabend in Hemer erst in Schlangenlinien und dann in den Graben fuhr, einen Führerschein gehabt, so wäre er den los gewesen. Denn: Wer mit mehr als 1,6 Promille Fahrrad fährt, der riskiert auch seine Fahrerlaubnis für den Pkw. Die ganze Geschichte hier!