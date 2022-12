Vermisste Frau aus Menden wohlauf — Suche eingestellt

Von: Hannah Decke

Teilen

Im Märkischen Kreis wurde am Mittwoch eine Frau vermisst. Die Polizei meldete am Abend, dass die Frau wohlauf von der Polizei aufgefunden werden konnte.

Update 20.12 Uhr: Gute Nachrichten: Polizisten haben die vermisste Seniorin im Stadtgebiet Hemer angetroffen. Sie ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich für alle eingegangenen Hinweise.

[Erstmeldung] Hemer/Menden - Die Polizei sucht eine 80-jährige Frau aus Menden. Sie wurde am Dienstag (6. Dezember) gegen 15 Uhr in Hemer das letzte Mal gesehen. Dort hielt sie sich im Bereich der Shell-Tankstelle an der Hauptstraße auf.

Laut Polizei könnte sich die Seniorin in einer „gesundheitlich gefährlichen Situation“ befinden. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei Hinweisen zum Aufenthaltsort der 80-Jährigen über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Die Polizei bittet ebenfalls um Mithilfe bei der Suche nach einer 18-jährigen Werdohlerin. Bei der Vermissten ist aus gesundheitlichen Gründen eine Eigengefährdung nicht auszuschließen.