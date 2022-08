Fußgängerin von Auto erfasst und eingeklemmt - Tod im Krankenhaus

Tödlicher Unfall in Menden: Eine Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und eingeklemmt. Sie wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Dort starb sie.

Menden/NRW - Bei einem Unfall in der Innenstadt von Menden wurde eine 84-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund-Nord geflogen. Dort starb sie.

Die Seniorin war am Donnerstag (25. August) gegen 11 Uhr mit ihrem Rollator dabei an der Einmündung Papenhausenstraße/Westwall über die Straße gehen. , als sie das abbiegende Auto eines 60-jährigen Mendeners erfasste.

Tödlicher Unfall in Menden: 84-Jährige stirbt in Klinik

Nach Angaben der Polizei wurde sich eingeklemmt und zunächst lebensgefährlich verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen starb die 84-Jährige noch am Unfalltag in der Dortmunder Spezialklinik.

