Taube erschossen: Tierärztin bestätigt ersten Verdacht - Polizei ermittelt

In Menden ist eine erschossene Taube gefunden worden. Die Polizei im Märkischen Kreis ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz - und bittet um Hinweise.

Menden - Bereits am Samstag vor einer Woche - am 23. Februar - hat eine Zeugin am Maroeuiler Platz in Menden eine erschossene Taube gefunden. Eine Tierärztin bestätigte den ersten Verdacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tierärztin fand demnach ein Diabolo, das vermutlich aus einem Luftgewehr abgeschossen wurde.

Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

