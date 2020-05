Bewaffneter Überfall auf Aral-Tankstelle im MK: Mitarbeiter mit Waffe bedroht

Im Märkischen Kreis wurde am Sonntagabend eine Aral-Tankstelle überfallen. Unter vorgehaltener Waffe forderte ein Mann Geld von einem Mitarbeiter. Die Polizei hat ein (verpixeltes) Bild des Mannes veröffentlicht.

Menden - Gegen 21.40 Uhr betrat laut Polizeiangaben ein Mann den Verkaufsraum der Aral-Tankstelle an der Fröndenberger Straße in Menden. Er sei schnurstracks auf den Kassierer zugegangenen und habe eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen, teilte die Polizei am Montag mit.

"Unter Vorhalt dieser Waffe forderte er den Mitarbeiter auf, ihm Geld in eine Edeka-Einkauftüte zu packen", hieß es weiter.

Aral-Tankstelle überfallen: Täter flieht

Mit dem Geld sei der Unbekannte dann in Richtung Frödenberg geflohen. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich zum Zeitpunkt des Überfalls nur ein Auto- sowie zwei Fahrradfahrer auf dem Gelände der Tankstelle auf.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hat die Polizei am Montag ein Foto des Täters mit verpixeltem Gesicht veröffentlicht. Verpixelt, denn auf Verdacht allein darf die Polizei Fotos von Beschuldigten nicht veröffentlichen. Dies darf nur mit einer richterlichen Anordnung geschehen.

Auf dem Foto ist daher nur die Kleidung des Mannes zu erkennen, womit sich die Polizei einen schnelleren Fahndungserfolg erhofft.

+ Mit dem verpixelten Bild sucht die Polizei im Märkischen Kreis nach einem Mann, der in Menden eine Aral-Tankstelle überfallen hat. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis



Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:

schwarze Kapuzenjacke mit kleinem weißen Aufdruck auf der Rückseite

graue Jogginghose

schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und weißen Socken

20 bis 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

schlanke Statur

schwarzer Oberlippenbart

Nach Angaben der Polizei habe der Mann Deutsch mit leichtem, unbekanntem Akzent gesprochen. "Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis", hieß es in der Meldung am Montag.

Es ist der zweite Tankstellen-Überfall in Menden in kurzer Zeit: Mit einer Maske über Mund und Nase wollte überfiel ein Unbekannter am 2. April die Aral-Tankstelle am Bräukerweg. Und auch im Februar wurde ein Täter keine halbe Stunde dem Raub überführt. Nach einer Raubserie gab es - ebenfalls im Februar -kurz vor der nächsten Tat eine Festnahme. Anfang Februar meldete die Polizei im Märkischen Kreis die Aufklärung einer Serie von Tankstellenüberfällen.