Spreng-Attacke auf Geldautomaten

Spreng-Attacke auf einen Geldautomaten in Menden. Der Schaden war groß - doch die Täter hatten wenig Grund zur Freude.

Menden - In der Nacht vom Freitag auf Samstag (20./21. März)beschädigten unbekannte Täter in Menden einen Geldautomaten, der an einem Vorbau einer Spielhalle an der Holzener Dorfstraße im Stadtteil Bösperde angebracht ist.

Dieser Automat befindet sich hinter einer Glasscheibe mit leichtem Sichtschutz. Der oder die Täter haben nach bisherigem Stand der Polizei-Ermittlungen versucht, diesen zu sprengen. Der Versuch schlug fehl; lediglich der obere Teil des Automaten wurde beschädigt. Die Täter zogen ohne Beute von dannen.

Sie hinterließen nach Angaben der Polizei aber einen nicht unerheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Holzener Dorfstraße in der Nacht zum Samstag nimmt die Polizei in Menden unter Telefon 02373/9099-0 entgegen.

