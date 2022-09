Fahndung mit Foto: Diebes-Duo klaut Mann im MK große Menge Bargeld

Kurz nachdem ein Mann in einer Bank im MK Geld abgehoben hatte, wurde er bestohlen. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach den beiden Tätern.

Menden - Der Geschädigte hatte am Freitag, 29. Juli, an einem Geldautomaten der Märkischen Bank in Menden eine größere Menge Bargeld abgehoben. Dabei war er von einem zwei unbekannten Personen - einem Mann und einer Frau - beobachtet worden.

Die beiden folgten ihrem Opfer beim Verlassen der Bank. In einem günstigen Moment zogen sie ihm das zuvor abgehobene Bargeld aus der hinteren Hosentasche und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtige:

männlich

graues lichter werdendes Haar am Hinterkopf

schlanke Statur

ca. 40-50 Jahre alt

langärmliges, blaues Hemd mit weißen Punkten, Sonnenbrille im Haar, dunkelblaue Jeans, dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle

2. Tatverdächtige:

weiblich

schwarze lange glatte Haare

schlanke Statur

ca. 20-40 Jahre alt

dunkelblaue Anglerhut, schwarzer, dünner Stoffmantel, dunkles Sommerkleid, hellgraue Turnschuhe mit weißer Sohle

schwarzer Jutebeutel mit weißem Aufdruck

Die Polizei fahndet derzeit , nach einem Beschluss des AG Arnsberg, öffentlich nach zwei Taschendieben. Wer kennt die beiden Tatverdächtigen? © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Hinweise zur Tat können unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

