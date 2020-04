Mitten in der Nacht: Mann will zur Arbeit fahren - doch in seinem Toyota sitzt ein Bewaffneter

Böse Überraschung mitten in der Nacht: Ein Mann ging um 4 Uhr zu seinem Toyota, um zur Arbeit zu fahren. Im Wagen saß aber schon jemand - bewaffnet.

In Menden hat ein Mann einen Autoknacker in seinem Toyota erwischt.

Der Täter ergriff die Flucht, ließ aber ein Messer im Wagen liegen.

Eine Fahndung nach dem Mann blieb bisher erfolglos.

Menden - Von dem Vorfall berichtet die Polizei im MK am Dienstagmorgen. Demnach ging ein Mann am Klevesberg in Menden um kurz vor 4 Uhr in der Nacht zu seinem Toyota, um zur Arbeit zu fahren.

Dabei hörte er zunächst verdächtige Geräusche und sah schließlich einen unbekannten Mann im Auto sitzen.

Aufbruch in Menden: Autobesitzer spricht Täter an - der ergreift die Flucht

Der Autobesitzer sprach den Verdächtigen, der ein Messer in der Hand hielt, an. Über den Beifahrersitz ergriff dieser daraufhin die Flucht und rannte in Richtung Grüner Weg. Das Messer ließ er dabei im Pkw zurück. Beute machte er keine.

Wie er ins Auto gelangte ist bislang nicht geklärt. EineFahndung nach dem Autoknacker verlief bisher ergebnislos, so die Polizei weiter.

So beschreibt die Polizei den Täter aus Menden

Die Täterbeschreibung laut Polizei: männlich, etwa 23 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug zur Tatzeit eine dunkle Basecap, ein dunkles Oberteil sowie eine hellblaue Jeans und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls mit Waffen und sucht Zeugen. Deshalb fragt sie: Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Menden unter Tel. 02373/9099-0 entgegen.

