Zu wenig Geld fürs Taxi: Fahrer macht kehrt, bis Fahrgast Tür aufreißt...

Menden - Wo viele Menschen feiern, gibt's nachher immer wieder "Handfestes" zu berichten. Da bildet der Karneval in Menden keine Ausnahme. Die Polizei meldet aber noch weitaus mehr aus der Hönnestadt - etwa eine Freiheitsberaubung durch einen Taxifahrer. Alle Einsätze gibt es hier!

Streit ums Geld für die Taxifahrt eskaliert

Ein 29-jähriger Mendener ließ sich laut Polizei am Samstagabend von einem Taxi-Fahrer aus der Innenstadt auf die Platte Heide fahren. Am Zielort eingetroffen, sei dem Fahrgast aufgefallen, dass er nicht genug Geld für die Fahrt dabei habe.

"Daraufhin fuhr der Taxi-Fahrer gegen den Willen des Gastes mit dem Ziel Innenstadt wieder los. Der Mendener öffnete darauf nach ein paar hundert Metern während der Fahrt die Tür und erzwang so das Anhalten des Fahrers", so die Polizei.

Beamte seien hinzugekommen - der Fahrgast erstattete Anzeige wegen Freiheitsberaubung.

Nächste Tankstelle in Menden angegangen

Während die eine Tankstelle an der Fröndenberger Straße am Freitagabend einen neuen Überfall erlebte, wurde am Sonntagmorgen versucht, in die andere Tankstelle einzubrechen, wie die Polizei mitteilte.

"Eine Mitarbeiterin bemerkte die Schäden am Morgen. Auf den Aufnahmen der Video-Überwachung sind zwei männliche Täter zu sehen, die sich zwischen 0.19 und 0.40 Uhr an der Fassade zu schaffen machten", so die Polizei.

Als ein Pkw gekommen sei, hätten die Männer ihr Werk abgebrochen und seien verschwunden. Es entstand dennoch erheblicher Schaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro.

Der erste Täter war mit einer Wollmütze, einer hellen Jacke, darunter einem weißen Kapuzenpullover, einer hellen Hose und schwarzen Schuhen (Sneaker) mit weißen Schnürbändern und weißer Sohle bekleidet.

Der zweite Täter trug eine helle Oberjacke mit Kapuze, helle Hose, schwarze Schuhen (Sneaker) mit weißen Schnürbändern und weißer Sohle sowie einen hellen Rucksack.

Chronologie der handfesten Auseinandersetzungen

Gegen 21.10 Uhr am Samstagabend trennte der Sicherheitsdienst im Karnevalszelt der MKG Kornblumenblau zwei 22 und 23 Jahre alte Streithähne. Der 22-Jährige hatte einem anderen Gast direkt am Zelteingang einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Kurze Zeit später wurde ein 26-jährigen Mendener ins Gewahrsam nach Iserlohn abtransportiert. Kurz vor 22 Uhr habe der Sicherheitsdienst im Zelt der Polizei eine Schlägerei gemeldet.

"Zwei 26-Jährige stritten sich verbal. Als sich der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einschaltete, verpasste ihm der Mendener einen Schlag ins Gesicht. Auch ein zweiter Sicherheitsdienst-Mitarbeiter bekam einen Schlag.

Schläge, Tritte - und dann auch noch Kokain

Als der Sicherheitsdienst den Schläger mit vereinten Kräften aus dem Zelt bringen wollte, sprangen ihm seine Freundin und sein Streitgegner bei. Eine 23-jährige Mendenerin verpasste den Mitarbeitern mehrere Tritte. Der 26-jährige Fröndenberger holte zu Schlägen aus.

Gegenüber der Polizei blieb der 26-jährige Mendener weiter aggressiv. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam gebracht. Bei seiner Durchsuchung kam Kokain zum Vorschein.

Deshalb schrieb die Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung und BTM-Verstoßes. Sein Gegner und die Freundin erhielten Platzverweise. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden leicht verletzt", so die Polizei.

Ellenbogenhieb, Griff an den Hals und Schubser

Eine halbe Stunde später erhielt ein 32-jähriger Arnsberger beim Betreten des Festzeltes von einem Unbekannten einen Ellenbogenhieb ins Gesicht. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Neumarkt in Menden kam es Samstag um 20.46 Uhr zu einer Körperverletzung. "Ein bisher unbekannter Täter aus einer Gruppe von vier Jugendlichen soll einen 20-jährigen Mendener am Hals gegriffen und geschubst haben. Anschließend flüchteten die vier in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt. Einer der Jugendlichen trug eine gelbe Jacke mit Fellkragen", so die Ermittler.

Kneipe am Südwall Schauplatz von Gewalt

Am Samstag kurz nach Mitternacht mussten Mitarbeiter des Rettungsdienstes eine stark blutende Person am Südwall in der Mendener Innenstadt versorgen und riefen daher die Polizei hinzu.

"Der 32-jährige Mann aus Arnsberg gab in einer ersten Befragung an, dass er gegen 23.50 in einer dortigen Kneipe am Tresen einen Kopfstoß von einem unbekannten Täter bekommen habe. Den Täter könne er nicht beschreiben. Er wurde ins Krankenhaus Menden gebracht", teilte die Polizei mit.

Damit nicht genug: In der identischen Kneipe soll es auch am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen sein.

"Ein 45-jähriger Mendener geriet mit mehreren Personen aneinander, wobei er sich leicht verletzte. Die Wege trennten sich zunächst. Kurz darauf sei es nach Angaben des Opfers jedoch in der Innenstadt zu einer weiteren Schlägerei mit denselben Kontrahenten gekommen, bei der dieser einen Faustschlag ins Gesicht erhalten haben soll.

Die fünf Unbekannten gingen Richtung Untere Promenade davon. Die Hintergründe sind noch unklar. Bei den Tätern soll es sich um Männer gehandelt haben. Eine Person hatte blonde Haare und einen hellen Bart sowie helle Augen und trug ein dunkles T-Shirt. Die übrigen Männer sollen in drei Fällen dunkel und in einem hell gekleidet gewesen", so die Polizei. - eB