Dritter Überfall auf Aral-Tankstellen in wenigen Wochen: Ist ein Serientäter am Werk?

Am Samstag, 23. Mai hat ein bewaffneter Mann die Aral-Tankstelle am Bräukerweg in Menden überfallen.

[Update 17.31 Uhr] Erlebt Menden aktuell die nächste Serie von Tankstellen-Überfällen? Die Polizei meldet die dritte Tat seit April. Es gibt auffällige Parallelen.

Menden - Offenbar schrecken die jüngsten, teilweise sogar sehr schnellen Ermittlungserfolge der Polizei mindestens einen oder gar einige Ganoven immer noch nicht ab.

Wieder hat ein bewaffneter Einzeltäter eine Aral-Tankstelle in Menden überfallen. Diesmal war es die am Bräukerweg 122 - sie war auch schon am Donnerstag, 2. April Schauplatz eines solchen Verbrechens gewesen.

Zwischen den beiden Überfällen im Ortsteil Platte Heide liegt der von Sonntag, 17. Mai an der Fröndenberger Straße. Auch hier - direkt an der Stadtgrenze Menden/Fröndenberg - wurde eine Aral-Tankstelle von einem Räuber heimgesucht.

Überfall in Menden: Parallelen in der Vorgehensweise

Parallelen im "modus operandi" - als in der Vorgehensweise - sowie bei den Beschreibungen des Täters legen zumindest die Vermutung nahe, dass es sich um den identischen jungen, sportlich gekleideten Täter handeln könnte.

"Ja, wir prüfen im Rahmen der Ermittlungen natürlich auch eine mögliche Verbindung", sagt dazu Dietmar Boronowsky, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis. Ob sich dieser Verdacht erhärtet, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Überfall in Menden: Zigarettenkauf diente als Vorwand

Der jüngste Überfall am Samstag ereignete sich am Samstag, 23. Mai gegen 17.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt betrat der unbekannte Täter die Tankstelle am Bräukerweg und fragte nach zwei Päckchen Zigaretten.

"Der 27-jährige Mendener Kassierer griff hinter sich und holte das Gewünschte. Als er sich wieder umdrehte, hielt ihm der Beschuldigte eine Schusswaffe vor und zeigte zusätzlich eine Patrone.

Überfall in Menden: Täter flüchtet offenbar zu Fuß

Er legte eine Plastiktüte auf den Tresen und forderte Geld. Der Angestellte legte die Geldscheine auf die Theke. Die Scheine und die Zigaretten packte der Beschuldigte ein und flüchtete, soweit erkennbar, zu Fuß. Der Geschädigte blieb unverletzt", heißt es von der Polizei zum Hergang.

Bei den beiden vorherigen Taten in Menden im April und Mai hatte der Täter ebenfalls eine Tasche bzw. einen Rucksack mitgebracht.

Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter der Telefonnummer 02373/9199-0 entgegen.

Überfall in Menden: So wird der Täter diesmal beschrieben

schlank

ca. 1,80 Meter groß

grau-blauer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift "New York City" mit roten Sprenkeln

schwarze Hose

graue Sneaker mit je einem weißen Streifen an den Seiten und weißer Sohle

grüner Mundschutz

dunkle Augen

akzentfreies Deutsch

Serien von Überfällen und Einbrüchen in Menden

Erst im Februar 2020 war ein Täter keine halbe Stunde einem Raub überführt worden. Nach einer weiteren Raubserie gab es - ebenfalls im Februar - kurz vor der nächsten Tat sage und schreibe fünf Festnahmen. Hier hatte es zwischen dem 12. und 28. Januar 2020 vier Überfälle gegeben.

2019 hatte es in Menden eine Serie von Einbrüchen auf die HEM-Tankstelle an der B515 gegeben. Anfang Februar, Ende April und Anfang November hatten Ganoven die "verkehrsgünstig" gelegene Tankstelle an der Hämmerstraße am Ortseingang von Menden gegenüber von Mc Donald's heimgesucht.

Zwischen Ende Dezember 2017 und Februar 2018 hatten vier Bewaffnete mit einer vierteiligen Einbruchsserie in Menden und Hemer Schlagzeilen gemacht. Die Bande konnte jedoch gefasst und verurteilt werden.