Auto kollidiert mit Harvester: Insassen aus Wickede (20) und Menden (27) schwer verletzt

Der 20-jährige Fahrer aus Wickede und sein 27-jähriger Beifahrer aus Menden wurden in diesem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

[Update 14.50 Uhr] Schlimmer Unfall am Donnerstagmittag: In Menden kollidierte ein Auto auf der K21 zwischen Wickede-Wimbern und Menden-Oesbern mit einem Harvester. Die zunächst komplett gesperrte Straße ist seit kurz nach 14 Uhr wieder frei.

Menden/Wickede - Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis waren der 20-jährige Fahrer aus Wickede und sein 27-jähriger Beifahrer aus Menden durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Der Fahrer der schweren Holzernte-Maschine blieb hingegen unverletzt. Beide schwer verletzten Pkw-Insassen, die mit schwerem Gerät befreit werden mussten, wurden in Krankenhäuser in Soest und Menden eingeliefert.

Die Feuerwehr Menden sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren sofort nach der Alarmierung, in der bereits von eingeklemmten Personen die Rede gewesen war, nach Niederoesbern ausgerückt.

Im Einsatz waren der Rüstzug Wache sowie der Löschzug Süd (Lendringsen und Oesbern).

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der BMW-Fahrer (20) aus Wickede nicht nur den Harvester, sondern auch noch drei vor ihm fahrende Pkw in einem waghalsigen Manöver überholen wollen.

In diesem Moment aber bog der Harvester nach links in die Straße Lütkenheide ab. Weil über der Straße Strom- und Telefonleitungen verlaufen, hatte er die Schaufel nach unten manövriert - in die der BMW quasi mit dem Dach krachte.

Die Straße "Niederoesbern" in #Menden ist in Höhe Lütkenheide nach einem schweren #Verkehrsunfall voll gesperrt. #PolizeiMK pic.twitter.com/ewPjcpeICb — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) February 6, 2020

Zwischen dem kleinen Kreisverkehr in Menden-Oesbern in Höhe von Kirche und Schützenhalle sowie der Kreuzung Lendringser Straße/Arnsberger Straße (B7) in Wimbern war die Straße für den Verkehr bis ca. 14 Uhr komplett gesperrt.