Masken-Streit an Tankstelle im MK eskaliert: Plötzlich fliegen die Fäuste

Nerven liegen blank

Ein Streit um eine nicht korrekt getragene Maske ist in einer Tankstelle in Menden eskaliert. Am Ende gab es Verletzte.

Menden - In der Corona-Krise liegen die Nerven blank. Am Samstag (1. Mai) eskalierte in einer Tankstelle in Menden ein Streit zwischen zwei Männern. (News zum Coronavirus im MK)

Der Streit entzündete sich an der Maske eines Mannes aus Iserlohn (32). Die trug er nach Ansicht eines 41-Jährigen aus Hemer nicht korrekt. Als er den Iserlohner in der Tankstelle am Bräukerweg wiederholt darauf ansprach, eskalierte die Situation. Die beiden Kontrahenten schlugen mit Fäusten aufeinander ein.

Beide wurden leicht verletzt und mussten durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Auch Drohungen und Beleidigungen sollen nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis ausgetauscht worden sein. Gegen beide wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

