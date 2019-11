Kleinbrand in Dachgeschoss löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses sorgte am Sonntagmittag für einen Großeinsatz der Mendener Feuerwehr.

Menden - Der Einsatz dauerte allerdings nicht lang - bereits nach etwa 20 Minuten war der Kleinbrand gelöscht und die ersten Kräfte konnten wieder den Heimweg antreten. Was genau in dem Haus an der Werler Straße gebrannt hat, konnte die Wehr noch nicht sagen, daher war auch das Schadensausmaß am Sonntagnachmittag noch unklar. Allerdings wurde Sirenenalarm ausgelöst, da die Anzahl der Personen in dem Gebäude unbekannt war. Daher wurde mit dem "F2 - Mehrfache Menschenrettung" alarmiert.

Tatsächlich wurde eine Person mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Weitere Menschen kamen nicht zu schaden, es befand sich auch niemand mehr in den Räumlichkeiten. Nach rund einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet, und die Sperrung zwischen der Fröndenberger- und der Stiftstraße konnte wieder aufgehoben werden.

