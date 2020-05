Fahrer kommt mit Auto von der Straße ab und prallt gegen Baum

Straße rund eine Stunde gesperrt

+ © Daniel Schröder/Symbolfoto Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag die Kontrolle verloren. In der Wolfskuhle in Menden krachte er gegen einen Baum. © Daniel Schröder/Symbolfoto

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in der Wolfskuhle in Menden mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Die Straße war eine Stunde lang voll gesperrt.