Ursache Feuerwerk: Wohnhaus in Menden nach verheerendem Brand einsturzgefährdet

Von: Simon Stock

Feuerwerk hat in Menden zu einem verheeren Brand eines Wohnhauses geführt. © Feuerwehr Menden

In einem Wohnhaus im sauerländischen Menden wütete ein verheerendes Feuer. Die Ursache des Brandes waren offenbar Feuerwerkskörper.

Menden - Großer Einsatz in Menden im Sauerland (NRW): Am späten Freitagabend (6. Januar) brannte ein Mehrfamilienhaus an der Fröndenberger Straße. Die Ursache für das verheerende Feuer sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen Feuerwerkskörper.

Menden: Feuerwerk führt zu verheerendem Wohnhausbrand

Als die Feuerwehr am Freitag um kurz nach 22 Uhr in großer Stärke eintraf, schlugen die Flammen aus Fenstern im Obergeschoss des Hauses. 70 Kräfte aus Menden, Iserlohn und Fröndenberg waren zum Teil bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Mehrere Personen wurden aus dem Haus gerettet, zwei von ihnen vom Rettungsdienst behandelt, wie Feuerwehr und Polizei des Märkischen Kreises mitteilten. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kümmerten sich um die Unterbringung der Betroffenen.

Menden: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Wie verheerend der Brand war, zeigte sich nach Tagesanbruch bei Helligkeit. Das Haus ist aktuell einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen deutlich sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache sei nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen, teilte die Polizei am Montag mit. Jetzt werde gegen mehrere Personen wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

