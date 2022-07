Schockanruf lässt Frau verzweifeln - Ehemann und Polizei starten Suchaktion

Von: Kristina Köller

Zwei Frauen aus dem MK sind auf Schockanrufe von Betrügern hereingefallen. Eine Seniorin verlor viel Geld. Die andere verfiel so sehr in panischen Aktionismus, dass die Polizei nach ihr fahndete.

Menden/Meinerzhagen - Erst am Mittwoch und Donnerstag hatten Betrüger zwei Frauen aus Lüdenscheid zutiefst erschreckt und unter Druck gesetzt - in einem Fall mit Erfolg. Nun sind am Freitag zwei weitere Seniorinnen aus Menden und Meinerzhagen auf Schock-Anrufe hereingefallen. Davon berichtete die Polizei am Montag.

In beiden Fällen sollten Tochter beziehungsweise Nichte einen tödlichen Unfall verursacht haben. Die falschen Polizeibeamten und Staatsanwälte forderten eine Kaution, um Tochter oder Nichte eine Haft zu ersparen. In einem Fall gelangten die Betrüger tragischerweise sogar an eine Geldsumme im fünfstelligen Bereich. Die Chronologie des anderen Falls liest sich regelrecht filmreif - denn es ging ein Wettlauf gegen die Zeit damit einher.

Meinerzhagen: 90-Jährige nach Schockanruf ist Panik - Betrüger erfolgreich

Am Freitag gegen 12.30 Uhr versetzten die Täter eine fast 90-jährige Frau aus Meinerzhagen in Panik. Eine weinende und schluchzende Frau meldete sich: „Ich habe eine Frau totgefahren.“ Die Stimme klang wie die der Nichte. Ein angeblicher Polizeibeamter übernahm den Hörer und forderte von der Seniorin eine Kaution. Sonst bleibe die Nichte im Gefängnis. Die Frau sammelte alles Bargeld zusammen, steckte es auf Anweisung in eine Tüte. Der angebliche Polizeibeamte erklärte noch, dass gerade kein Streifenwagen zur Verfügung stehe, das Geld werde aber „gleich“ abgeholt.

So kam es, wie die Polizei weiter berichtet: Gegen 14.30 Uhr kam ein ausgesprochen freundlicher Mann an die Haustür, nahm die fünfstellige Summe entgegen und verschwand. Der Geldkurier hatte blonde Haare und ein breites Gesicht. Die Geschädigte schätzte ihn auf etwa 40 bis 45 Jahre. Er trug eine Umhängetasche.

Menden: 78-Jährige völlig aus dem Konzept - Polizei fahndet nach ihr

Schwindelerregend hoch waren die Forderungen in dem zweiten Fall: 90.000 Euro „Kaution“ verlangten Schockanrufer am Mittag von einer 78-jährigen Mutter aus Menden. Angeblich habe ihre Tochter einen Unfall verursacht, bei dem ein Kind gestorben sei. Damit brachten die Betrüger die Frau völlig aus dem Konzept.

Bevor der von draußen hereinkommende Ehemann richtig verstand, was los war, lief die Frau aus dem Haus. Der Hörer lag noch neben dem Telefon. Auch der Ehemann sprach mit einem der Betrüger, witterte jedoch den Betrug. Er informierte seine Bank. Zu diesem Zeitpunkt hatte seine Frau jedoch bereits eine höhere Summe abgehoben.

Ehemann und Polizei verhindern Geldübergabe kurz vor knapp

Wie sich später herausstellen sollte, war sie auf dem Weg zum Amtsgericht Paderborn. Dort sollte die Geldübergabe stattfinden. Unterwegs telefonierte sie ständig mit den Tätern. Der Ehemann wandte sich an die Polizei, die eine Fahndung nach seiner Frau auslöste. Der echten Tochter, das hatte der Vater inzwischen herausgefunden, ging es gut: Sie hatte natürlich keinen Verkehrsunfall verursacht.

Mehrere Versuche, die Ehefrau per Handy zu erreichen, scheiterten. Schließlich erreichte der Mann sie doch und konnte sie überzeugen, dass die Tochter niemanden tot gefahren hat. Am Nachmittag stellte die Polizei die Fahndungsmaßnahmen wieder ein. Zu einer Geldübergabe an die Betrüger kam es nicht.

Schockanrufe von Betrügern - Polizei mit eindringlicher Warnung

Am Donnerstag hatte bereits eine über 80-jährige Lüdenscheiderin eine Kaution gezahlt. Es gingen acht weitere Anzeigen wegen falscher Polizeibeamter oder Enkeltrickbetrügern bei der Polizei in Lüdenscheid ein. Mehrmals wurde eine Lügengeschichte über eine angebliche Covid-Erkrankung erzählt. In einem Fall verhinderten aufmerksame Bank-Mitarbeiter Geld-Abhebung und Übergabe an die Betrüger. Am Mittwoch zählte die Polizei Lüdenscheid elf Anzeigen.

Die Zahl der tatsächlich erfolgten Anrufe dürfte um ein mehrfaches höher sein, so die Polizei. Weitere Anrufe gab es demnach in Plettenberg, Kierspe, Iserlohn und Schalksmühle. „Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Opfer Geld gezahlt haben. Die Polizei rät unbedingt, Anzeige zu erstatten“, heißt es weiter.

Betrüger setzen auf Angst und Panik - das können Angehörige älterer Menschen tun

Die Polizei kann nicht oft genug warnen - und tut dies auch ein weiteres Mal: „Vor allem ältere Menschen sollten die Gefahr solcher Anrufe nicht unterschätzen. Die Betrüger setzen sehr geschickt auf Angst und Panik und setzen ihre Opfer massiv unter Zeitdruck. Immer wieder fallen Senioren auf solche Anrufer herein, obwohl sie sich informiert glaubten über die Maschen der Betrüger. Am Telefon und im Panik-Modus fällt es ihnen schwer, die weinende Stimme am anderen Ende zu erkennen. Sie glauben das, was ihnen erzählt wird.“

Die Polizei bittet deshalb insbesondere Angehörige, ihre älteren Familienmitglieder immer wieder auf das Problem hinzuweisen. Und stellt klar: Solche Kautionen, wie sie die falsche Staatsanwältin forderte, gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Polizei oder Staatsanwaltschaft schicken auch keine Geld-Abholer los. Die Polizei rät: „Lassen Sie nicht zu, am Telefon aus der Ruhe gebracht zu werden! Rufen Sie die echte Polizei an - unter der 110!“