Ganzheitliche Ursachenforschung

Wiebke Husung ist eine der Geschäftsführerinnen der MedSelect GmbH. © Edda Scharfe

Es sind die Menschen und ihre Schicksale, die der MedSelect GmbH am Herzen liegen. Menschen, die lange Leidenswege hinter sich haben, die im Stillen leiden. Menschen, denen man nicht ansieht, welche Torturen sie hinnehmen müssen. Menschen, bei denen immer nur die Symptome behandelt wurden, ohne deren Ursachen auf den Grund zu gehen. Sie alle will MedSelect, eine Gemeinschaft aus privatärztlichen Praxen, Apothekern und Laboren ansprechen und ihnen einen Weg aufzeigen, wie sie wieder ganz sie selbst werden können.

Wiebke Husung ist das Gesicht der MedSelect GmbH und steht stellvertretend für das Team hinter dem Namen. Das erstreckt sich seit der Gründung von MedSelect im Juli 2022 über ganz Deutschland, die Schweiz, Österreich und sogar auf Mallorca, so dass die Therapie im Urlaub nicht unterbrochen werden muss. Und wächst zudem ständig weiter. Denn MedSelect ist immerzu auf der Suche nach Partnern aus der Medizin und Pharmazie, die an einem fachübergreifenden Austausch interessiert sind. Alles mit einem Ziel: der ganzheitlichen Ursachenforschung im Sinne jedes einzelnen Patienten.

Angesprochen sind etwa Patienten mit Stoffwechselstörungen, Autoimmunerkrankungen, aber auch Patienten mit chronischen Erkrankungen, chronischen Schmerzen oder Symptomen gänzlich ungeklärter Ursache. „Wir möchten Patienten aufzeigen, was möglich ist und wollen Ärzten helfen, sich zu vernetzten und neue Kontakte zu knüpfen“, sagt Wiebke Husung, eine der Geschäftsführerinnen der MedSelect GmbH.

Dr. med. Harald Burgard © Dr. Harald Burgard

Als medizinischer Partner steht dem Unternehmen Dr. med. Harald Burgard zur Seite, der als Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin, Naturheilverfahren, Chirotherapie und Ernährungsmedizin den Grundstein für die Betrachtung des Menschen von Kopf bis Fuß gelegt hat. „Überall da, wo die körperliche Funktion gestört ist, können wir Verbesserung erzielen“, sagt Dr. Burgard.

In ruhiger Atmosphäre und mit der neuesten innovativen Gerätegeneration finden die Behandlungen für die Patienten statt. © Dr. Harald Burgard

Im Zentrum steht dabei etwa die therapeutische Apherese. Eine innovative Therapieform der schonenden Blutreinigung über ein Doppelfiltrationsverfahren. Auch die Chelat Therapie kommt zum Einsatz, die den Körper bei der Ausscheidung toxischer Metalle unterstützen soll. Das Therapieverfahren mit Eigenblutserum und Zelltherapie nutzt die körpereigenen Zellen, um den Heilungsprozess von geschädigten und erkrankten Zellen anzuregen. Ergänzt werden alle Konzepte durch Lifestyle-Therapien, die das körperliche Bewusstsein auf Gesundheit und Wohlbefinden lenken sollen.

Mit Hilfe des HoloBiom®-Konzepts geht es an die Ursachenforschung. © MedSelect GmbH

„Mein Wunsch ist es, vielleicht langfristig etwas zu verändern“, sagt Wiebke Husung. Dass dieser Wunsch nicht von heute auf morgen in Erfüllung geht, liegt auf der Hand. „Jeder chronisch Kranke, weiß, dass der Weg zur Besserung kein Sprint, sondern ein Marathon ist“, erklärt Wiebke Husung. Langfristige Erfolge stellen sich nicht von heute auf morgen ein, aber die MedSelect GmbH will für Patienten der Türöffner sein. Will helfen, dass sich für Patienten mit langen Leidenswegen und unklaren Leiden nun endlich die richtigen Türen öffnen und ihnen passende Partner für ganzheitliche Therapie zur Seite stellen.

Zwei Therapieformen kurz erklärt: Chelattherapie: • Reduziert toxische Metalle durch „Chelatbildner“ wie EDTA, DMSA, DMPS

• Reduziert freie Radikale

• Verbessert Enzymfunktionen, Proteinfaltung, Durchblutung, Abwehr uvm. Toxopherese: • Blutwäsche für chronisch Kranke zur Entfernung von Umweltgiften uvm.

• Wirkung wie oben, jedoch OHNE Einsatz von „Chelatbildnern“

• Zudem Reduktion einer Vielzahl von Umweltgiften

(Farbstoffe, Lacke, Anstriche, Pflanzen- u. Insektenschutzmittel (Glyphosat, DDT …), Lösemittel, Weichmacher, Silikone, Verbrennungsrückstande, Spike-Proteine, Autoabgase, PFAS, Mikroplastik uvm.

• Reduktion von Autoimmun-Antikörpern

• Reduktion zirkulierender Immunkomplexe

• Reduktion von Entzündungsbotenstoffen (Zytokine, Interleukine …)

• Reduktion Viruslast

• Reduktion Borrelien-, Bakterien- und Pilztoxine

• Kann Blut-Hirn-Schranke abdichten

• Kann Energiebildung (ATP) verbessern

• Kann Fließfähigkeit des Blutes (Rheologie) verbessern

• Ist schonend und gut verträglich

• Ist zugleich Therapie und Prävention Quelle: MedSelect GmbH

„Wir werten Fälle zu verschiedenen chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Long-Covid, chronischer Müdigkeit, Rheuma und sonstigen Autoimmunerkrankungen aus und schauen, welche Werte und Beschwerden durch die Toxopherese verbessert werden konnten“, so Wiebke Husung von der MedSelect GmbH.

