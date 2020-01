McDonald's im MK: Party-Eskalation auf Parkplatz - Polizei-Einsatz

Märkischer Kreis - Die Polizei ermittelt nach einer Eskalation an einer Filiale von McDonald's im Märkischen Kreis. Junge Männer sprangen auf einem Auto herum.

Wie die Polizei mitteilte, sprangen am Sonntag mehrere junge Leute gegen 22.25 Uhr auf einem Auto herum, das auf dem Gelände des McDonald's-Schnellrestaurants an der Bahnhofstraße in Hemer parkte. Es gehörte einem unbekannten Dritten und wurde beschädigt.

Eine Mitarbeiterin wurde auf die "Party" aufmerksam und wollte das ausgelassene Treiben unterbinden. Dabei wurde sie von einem jungen Mann bedroht. Sie rief die Polizei.

Nach Angaben von anderen Zeugen handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Hemer. Die Polizei suchte den Verdächtigen in der Nacht auf und konfrontierte ihn mit den Vorwürfen. Er stand unter Drogeneinfluss. Die Ermittlungen laufen.