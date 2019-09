Tödliches Unglück: Leitung baumelt noch immer über Unfallstelle

Telekom wusste davon nichts

+ © Dickopf Die Unfallstelle am Solmbecker Weg ist seit Monaten geprägt von einem herabhängenden Kabel der Telekom. In dieser Woche soll es beseitigt werden. © Dickopf

Plettenberg/Werdohl – Es ist immer schwer, einen Menschen bei einem Verkehrsunfall zu verlieren. So geschehen am 17. März dieses Jahres. Ein 23-jähriger Mann aus Plettenberg verstarb bei einem tragischen Unfall am Solmbecker Weg, kurz unterhalb des Steinbruchs Kleinhammer. Der Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.