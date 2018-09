Massagepraxis, Kindergarten, verwaiste Firma: Viele Einbrüche und Diebstähle

Märkischer Kreis - Tatorte in Meinerzhagen und Menden, in Plettenberg und Altena: Reichlich Arbeit haben aktuell die Beamten der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis nach Einbrüchen und Diebstählen im nördlichen wie südlichen Kreisgebiet. Wir fassen die Fälle der letzten beiden Tagen und Nächte, die die Polizei mitgeteilt hat, hier zusammen. Sachdienliche Hinweise zu möglicherweise beteiligten Personen oder Fahrzeugen erbitten die jeweiligen Dienststellen der Polizei.

Einbrecher in Meinerzhagen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Haus im Inselweg ein. "Die Einbrecher hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden", so die Polizei am Freitagmorgen.

Diebstahl in Valbert: Am Donnerstag zwischen 13.30 und 16.50 Uhr stellten Eigentümer in der Straße Am Sonnenhang vier neue Winterreifen auf Felge in ihre Garageneinfahrt. "Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein weißer Kastenwagen hielt, ein stämmiger Mann und eine Frau mit dunklen langen Haaren ausstiegen und die Räder mit Felge einluden und davon fuhren", schreiben die Ermittler.

Einbrecher in Plettenberg I: Innerhalb der letzten Wochen kam es an der Oestertalstraße zu einem Einbruch in einen teilweise leerstehenden Firmenkomplex. "Die Täter nutzten augenscheinlich diverse Löcher in den Wänden oder die dortigen Türen zum Einstieg. "In der Schmiedehalle wurden aus dem Lager u.a. mehrere Pumpen, ein Kompressor, Handyakkus und diverse Festplatten gestohlen. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben", so die Polizei.

Einbrecher in Plettenberg II: Welche Reichtümer erwarten Einbrecher hier nur? In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Kindergartens ebenfalls an der Oestertalstraße auf. Sie durchsuchten die Kindergartenräume, Behältnisse und entwendeten lediglich Bargeld. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Autoknacker in Altena: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte im Ortsteil Evingsen einen silbernen Polo an der Ihmerter Straße am dortigen Lagerplatz auf. Aus dem Pkw stahlen die Täter ein mobiles Navigationsgerät und mehrere CDs, hinterließen Sachschaden. Erneuter Appell der Polizei: "Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Bieten Sie keine 'Stehlanreize'!

Diebstahl in Menden: Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr betraten unbekannte Diebe einen Massagesalon an der Balver Straße, während die Geschädigte eine Kundin massierte. "Sie vernahm die Türglocke und ging kurze Zeit später zum Empfangstresen. Hier stellte sie den Diebstahl von Bargeld fest."

