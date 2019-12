Zehntausende im MK betroffen: Das kommt auf Strom- und Gas-Kunden zu

Märkischer Kreis - Strom- und Gaskunden in Lüdenscheid und der Region müssen sich auf Preiserhöhungen einstellen. Im Schnitt wird es rund 175 Euro teurer.

Die Energieversorger Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid erhöhen die Preise für Strom und Gas

und erhöhen die Preise für und Als Gründe gibt das Unternehmen gestiegene Steuern und Abgaben an

Im Durchschnitt macht die Erhöhung 175 Euro im Jahr aus

Die Preiserhöhungen hatten sich angedeutet, doch bis zuletzt schwiegen die Stadtwerke Lüdenscheid und die Mark-E beharrlich. Am Montagabend (9. Dezember 2019) dann folgte doch noch die erwartete schlechte Nachricht für die Verbraucher im Märkischen Kreis.

Strom- und Gaspreise steigen in der Region zum 1. Februar deutlich an

Wie das Unternehmen Mark-E mitteilt, steigen die Strom- und Gaspreise bei Mark-E zum 1. Februar 2020. Als Grund gibt Mark-E gestiegene Steuern und Abgaben, Netzentgelte sowie Beschaffungskosten durch ansteigende Börsenpreise an. So sei alleine die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) um 0,35 Cent (netto) pro Kilowattstunde gestiegen. Die Erhöhungen betreffen in gleichem Maße auch Kunden der Stadtwerke Lüdenscheid.

Erhöhung um 7 Prozent beim Strom der Stadtwerke und Mark-E

Strom: Im Ergebnis ergeben sich nach Angaben der Mark-E unterschiedliche Preisentwicklungen für den Stromverbrauch im Tarif „Komfort Strom“. So zahlt ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden im Monat 6,59 Euro (brutto) oder rund 7 Prozent mehr für Strom.

Erhöhung um 6 Prozent beim Gas der Stadtwerke und Mark-E

Gas: Auch bei den Gaspreisen muss Mark-E nach eigenen Angaben aufgrund gestiegener Beschaffungskosten und Netznutzungsentgelte eine Erhöhung vornehmen. Ab dem 1. Februar 2020 ergeben sich unterschiedliche Preisentwicklungen für den Gasverbrauch im Tarif „Komfort Gas“. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt im Monat 8,00 Euro (brutto) oder rund 6 Prozent mehr für Gas.

Durchschnittshaushalt mit 175 Euro mehr im Jahr belastet

In Summe bedeutet das für einen Durchschnittshaushalt in den genannten Tarifen eine Mehrbelastung von 175 Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke Lüdenscheid die Preise angezogen. Damals wurden in der Durchschnittsfamilie 140 Euro mehr fällig - das sind 315 Euro mehr in zwei Jahren. In den Jahren zuvor war der Gaspreis allerdings gesenkt worden.

Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid haben mehr als 300.000 Kunden

Sowohl beim Strom als auch beim Gas müssen für 2020 auch Gewerbekunden mit Preiserhöhungen rechnen. Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid haben nach eigenen Angaben rund 370.000 Kunden, die meisten in der Region.

Kunden erhalten Post - und haben bei Preiserhöhung ein Sonderkündigungsrecht

Mark-E wird alle betroffenen Kunden in den kommenden Tagen in einem gesonderten Anschreiben über die Preiserhöhungen in ihren Strom- und Gastarifen informieren. Durch die Preiserhöhungen ist eine Kündigung der bestehenden Verträge möglich.

Der Energiedienstleister empfiehlt vor einer Kündigung aber vom umfangreichen Beratungsangebot Gebrauch zu machen und sich hier auch Alternativen zu bestehenden Tarif aufzeigen zu lassen.

In ganz Deutschland sind die Strompreise gestiegen - und nun so teuer wie noch nie.