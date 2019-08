Marihuana-Plantage mitten im Wohngebiet entdeckt: Über 200 Pflanzen fast erntereif

Am Dienstag an der Droste-Hülshoff-Straße in Menden

Menden - Es gab Verdachtsmomente, es gab entsprechende Zeugenhinweise - und die führten dann in Summe zum Volltreffer: Mitten in einem Wohngebiet im Mendener Ortsteil Platte Heide entdeckte die Polizei am Dienstagvormittag eine professionelle Marihuana-Plantage. Über 200 Pflanzen waren fast erntereif - die Ermittlungen laufen.