Gestohlene Kennzeichen: Wer kennt diesen Mann?

Märkischer Kreis - Die Polizei im Märkischen Kreis fahndet nach einem unbekannten Mann, der in Iserlohn mit einem gestohlenen Kennzeichen in eine Radarfalle getappt ist.

Am 16. August 2016 parkte ein 50-jähriger Dortmunder sein Fahrzeug an der Brandisstraße in Dortmund. Als er zurückkehrte, waren die Kennzeichen seines Pkw verschwunden. Der 50-Jährige erstattete Strafanzeige wegen Diebstahls.

Einige Wochen später erhielt der Bestohlene Post von der Stadt Iserlohn. Ein bislang unbekannter Mann war am 31. August 2016 samt der entwendeten Kennzeichen zu schnell auf der Rheinermark in Iserlohn-Hennen unterwegs gewesen. Ein Radarwagen der Stadt hatte den Mann geblitzt.

Sachdienliche Hinweise zu dem hier abgebildeten Fahrer nimmt die Polizei Iserlohn unter 0 23 71/91 99 61 12 oder 91 99 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.