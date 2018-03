Nach Kritik in sozialen Netzwerken: So verteidigt die Polizei dieses Foto

Mieter hatte sich in Iserlohn ausgesperrt / Skurriles Bild veröffentlicht

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Dieses Bild bot sich den Polizeibeamten beim Eintreffen. Zur vollständigen Ansicht klicken Sie bitte oben rechts. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

[Update 16.21 Uhr] Iserlohn - Dass die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Mittwochmorgen das Foto eines Mannes veröffentlicht hat, der sich bereits am Montagabend in Iserlohn-Wermingsen in einem Mehrfamilienhaus ausgeschlossen hatte und dann in seiner Wohnungstür stecken geblieben war, wird in den sozialen Netzwerken erwartungsgemäß stark diskutiert. Das veranlasste die Polizei am Nachmittag zu einer Stellungnahme.