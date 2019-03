Diebesgut en masse dabei: Handys, Schlüssel, Führerscheine, Bankkarten...

Säckeweise geklaute Pfandflaschen rufen Polizei auf den Plan

+ © Andreas Rother © Andreas Rother

Iserlohn - Weil er säckeweise Pfandflaschen in den Automaten stopfte, fiel ein 41-jähriger Mann am Donnerstag in einem Supermarkt auf. Ein Mitarbeiter bewies den richtigen Riecher, als er die Polizei anrief... Für den endete der Einsatz in der Untersuchungshaft. Der ganze Fall hier!